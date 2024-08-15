"У цьому зацікавлений Путін": в Німеччині вважають Росію причетною до інцидентів на базах НАТО

У Німеччині вважають, що Росія може бути причетною до інцидентів на військових базах НАТО. Депутати Бундестагу наголошують, що російський президент Владімір Путін найбільше зацікавлений у цьому.

Зокрема, таку позицію висловили депутати Бундестагу Маркус Фабер та Костянтин фон Ноц. Вони вважають, що інциденти на двох військових базах у Кельні й Гайленкірхені можуть бути пов’язані з диверсійною операцією Росії.

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Росія може бути причетною до диверсій в Німеччині

Депутат Вільної демократичної партії та голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер заявив, що за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія. На його думку, найбільше в цьому зацікавлений саме Путін.

Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений, – це Путін,

– заявив Фабер.

Таку думку має й інший депутат Бундестагу – Костянтин фон Ноц. Представник Партії зелених і голова комітету парламентського контролю Бундестагу наголосив, що в уряді дійсно існують підозри, що Росія може бути причетною до інцидентів на військових базах НАТО. Ноц додав, що інциденти на базах можуть бути російськими диверсійними операціями, а Німеччина вже має "конкретні робочі гіпотези".

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії", – додав депутат Бундестагу.

Раніше стало відомо, що на військові базі НАТО у німецькому місті Гайленкірхен, а також на базі у Кельні виявили забруднення питної води. Військові бази відразу закрили, а в Німеччині почали розслідування.