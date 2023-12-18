На Харківщині ворог розгортає диверсійну діяльність: наші прикордонники оперативно реагують

Росія активізує діяльність диверсійних груп на кордоні з Україною. Зокрема, дві групи диверсантів помітили наші прикордонники.

У етері телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що загони прикордонників викрили та відігнали від державного кордону на Харківщини дві диверсійно – розвідувальні групи Росії. За його словами, наші захисники вчасно зреагували, передає 24 Канал.

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Російські війська намагаються показати свою перевагу

Українські прикордонники виявили рух, відкрили вогонь по диверсантах і ті відійшли за лінію державного кордону.

Усіма своїми діями російські війська намагаються показувати свою перевагу на цьому напрямку, але одна з їхніх основних задач — щоб Україна тримала частину сил на кордоні, – сказав Демченко.

Крім цього, так росіяни намагаються запобігти перекиданню наших сил на інші напрямки, де точаться запеклі бої.

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