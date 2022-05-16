Дивна логіка після Бучі й Маріуполя, – Подоляк про заяви політиків Заходу щодо "обличчя" Росії

Окремі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії "зберегти обличчя", віддавши їй частину територій. Однак після звірств росіян у Бучі та Маріуполі це зробити неможливо.

Таку думку озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму твітері.

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Подоляк наголосив, що логіка цих політиків вкрай дивна.

Зберегти обличчя після Бучі й Маріуполя? Дивна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати частину своїх територій, це справа їхніх виборців,

– підкреслив він.

Скандальні заяви Макрона

Президент Франції закликав Євросоюз створити і реалізувати новий план загальноєвропейської безпеки, який включатиме заходи для послаблення напруження у відносинах з Росією. Про це він заявив під час виступу у Європарламенті 19 січня 2022 року.

Також президент Франції пропонував українській владі піти на поступки Росії щодо суверенітету країни, аби "зберегти обличчя" президенту Путіну. Зеленський назвав таку пропозицію некоректною та несправедливою.

Звірства росіян на Київщині: головне

Про звірства російських військових на Київщині стало відомо наприкінці березня – на початку квітня 2022 року. Саме тоді Збройні Сили України вибили ворога з Півночі нашої країни.

Чи не найбільше постраждали Буча, Ірпінь, Бородянка та інші населені пункти Київщини, які були під окупацією майже місяць. За попередніми даними, внаслідок звірств росіян загинуло понад 1 200 мирних людей.

Війська агресора вкрай жорстоко поводилися з людьми: ґвалтували цивільних, били, розстрілювали, відрізали кінцівки тощо. Солдати з Росії навіть не намагалися приховати воєнні злочини, залишаючи тіла посеред вулиць.

Людям доводилося ховати своїх близьких і знайомих на подвір'ях. Місця масових поховань продовжують виявляти й досі. Нещодавно у Бучанському районі знайшли могилу, де були тіла трьох закатованих людей.

Борис Джонсон під час телефонної розмови закликав Макрона утриматися від будь-яких контактів із Кремлем . Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що не варто вести переговори з Росією на її умовах.

Станом на 2 травня СБУ вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

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