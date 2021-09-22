Дивно, як швидко відреагувала Росія, – Мендель про слова Пєскова щодо замаху на Шефіра

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вже встиг прокоментувати обстріл авто Сергія Шефіра. Проте реакція Кремля була незвично швидкою.

Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" сказала колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель.

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"Дуже дивно як сьогодні швидко відреагувала Росія, виправдовуючись, що начебто це не вони", – сказала Юлія Мендель.

Паралельно з речником Путіна на замах на Шефіра відреагував проросійський блогер Анатолій Шарій, якому в Україні оголосили підозру у державній зраді. Він пов'язав обстріл авто Сергія Шефіра з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Якщо хтось і є в інформаційному просторі відомий клоун, то мабуть, це пан Шарій. Його конспірологічні теорії – це ніщо інше як просто майданчик для стендапу,

– сказала Юлія Мендель

Мендель: Шефір та Єрмак – найближчі радники

У Росії оперативно відреагували на обстріл авто Сергія Шефіра та запевнили у "своїй непричетності". Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про російський слід.

У відповідь на запитання про те, які відносини були між Єрмаком та Шефіром, Мендель зауважила: "Це два найближчі, можна сказати неофіційно, радники".

"Ці два чоловіки, на них Володимир Зеленський покладається як на людей, яким він, по-перше, довіряє, по-друге, які були біля джерел побудови команди та програми президента", – сказала колишня речниця президента України.

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За її словами, Андрій Єрмак та Сергій Шефір працюють з Володимиром Зеленським 24 на 7. Юлія Мендель сказала, що відповідна конспірологія – це просто спроба розсварити команду президента, але це не може вплинути на відносини всередині команди.

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Обстріл авто Шефіра: коротко