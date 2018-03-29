Дивовижні фото Словенії, які заманюють туристів відвідати країну

Румунський фотограф Аурел Падурару разом із сім'єю відвідав Словенію. Митець був вражений від краси природи та кольорів, які він побачив під час відпочинку.

У поїздку Аурел Падурару взяв дружину та 3-річну дитину. Вся родина була в захопленні від побаченої краси природи. Сім'я щоранку прокидалась, щоб побачити світанок на узбережжі та проводжала сонце, милуючись красою кольорів.

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Гори та берегова лінія постали на знімках румунського фотографа казковими.

"За 8 днів я у фотографіях охопив всю країну і зумів відвідати місця, де мало хто з туристів був. Я запам'ятаю Словенію на все своє життя, тому що я відчуваю, що ця країна стала частинкою мого серця", – розповів Аурел Падурару.