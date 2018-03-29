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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Дивовижні фото Словенії, які заманюють туристів відвідати країну

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Румунський фотограф Аурел Падурару разом із сім'єю відвідав Словенію. Митець був вражений від краси природи та кольорів, які він побачив під час відпочинку.

У поїздку Аурел Падурару взяв дружину та 3-річну дитину. Вся родина була в захопленні від побаченої краси природи. Сім'я щоранку прокидалась, щоб побачити світанок на узбережжі та проводжала сонце, милуючись красою кольорів.

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Гори та берегова лінія постали на знімках румунського фотографа казковими.

"За 8 днів я у фотографіях охопив всю країну і зумів відвідати місця, де мало хто з туристів був. Я запам'ятаю Словенію на все своє життя, тому що я відчуваю, що ця країна стала частинкою мого серця", – розповів Аурел Падурару.

Теги: LifeStyle Фотоновини Словенія Подорожі відпочинок
Джерело: dailymail.co.uk
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