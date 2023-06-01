Реальна загроза путінській системі: російський політолог оцінив перспективи партизанів
Легіон "Свобода Росії" може перевернути історію творення всієї Росії. Втім, для цього її учасникам потрібно проявляти ще й політичну активність.
У російських партизанів є потенціал. Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політолог.
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Які перспективи у партизанів
Аббас Галлямов пояснив, що партизанський рух у Росії може нести загрозу кремлівській владі, щоправда до кінця не зрозуміло, на що він здатний. Їхнє входження у Бєлгород заслуговує на повагу, натомість на Брянщині був невпевнений дебют.
Якщо вони продовжать рух у цьому ж напрямку, то наступного разу їх буде не 100 людей, а 10 тисяч, то вони реально можуть захопити й створять на території Росії нову державу,
– наголосив він.
Для цього їм не потрібно буде захоплювати сам Кремль. Буде достатньо того, що на території Росії сформується та ж сама Росія, але вже без Владіміра Путіна.
"Це призведе до потужної кризи та із великою ймовірністю може закінчитися відставкою Путіна", – додав політолог.
За таких умов система, яку так старанно будував російський диктатор, зруйнується і не зможе відновитися.
Аббас Галлямов розказав, на що здатні російські партизани: дивіться відео
Як партизани зможуть досягти успіху
Опозиційний політолог зауважив, що революції не завжди розпочиналися в столицях країн, а легіон “Свобода Росії” може ще раз це довести.
"Якщо вони і далі будуть так неефективно організовувати свою політику й політичну присутність, то, можливо, нічим вагомим це не закінчиться", – пояснив він.
Натомість, якщо легіонівці додадуть до військової ефективності ще й політичну активність, налагодять відносини із опозицією, знайдуть союзників та будуть формувати інститути влади, то цілком зможуть очолити владу.
Діяльність партизанів у Росії: останні новини
- Російський добровольчий батальйон зробив заяву про те, що в місті Шебекіно, що на Бєлгородщині у Росії, ведуться бої у місті. Бійці РДК обстріли "Градами" будівлю МВС. Через це у місті оголосили реалізацію плану "Фортеця". Згідно із ним вводиться особливий стан для співробітників правоохоронних органів.
- У подіях традиційно звинувачують Україну, втім українська сторона стверджує, що до цього не причетна.
- 22 травня Російський добровольчий батальйон та легіон "Свобода Росії" оголосили про "звільнення" Бєлгородської області.
- Через два дні партизани вийшли з Бєлгородщини і похизувалися трофеями.