Діятимуть непублічно: у Польщі натякнули на надання зброї Україні

У Польщі заявили, що у питанні надання Україні зброї діятимуть непублічно. Таке рішення Варшава схвалила ще у 2014 році.

НАТО може розраховувати на Польщу

На можливість надання Збройним силам України зброї натякнув голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох. Це відбулося в ефірі радіо 26 січня.

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Ми торкаємося теми, яка вже в 2014 році широко обговорювалася. Тоді було прийнято неформальне рішення, якого дотримуються в Польщі й сьогодні: на тему, як саме ми допомагаємо Україні, хочемо бути непублічними,

– пояснив Кумох.

Він зазначив, що є багато сценаріїв розвитку подій в Україні.

Політик наголосив, що Польща є лояльним членом НАТО. Тому США та інші країни можуть розраховувати на підтримку Варшави в межах дій Альянсу.

Як Польща реагує на ситуацію довкола України

Польський президент Анджей Дуда скликав засідання ради нацбезпеки на п'ятницю, 28 січня. На ньому політики обговорюватимуть ситуацію біля України. Перед тим глава держави обговорював російські війська біля наших кордонів із американським колегою Джо Байденом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що його країна "стоїть на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю свого народу". Він обурився через позицію Німеччини, яка заборонила Естонії надавати Україні зброю.

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