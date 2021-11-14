Дії режиму Лукашенка відволікають від дій Росії на кордоні з Україною, – Держдеп США
Джерело:Держдепартамент США
Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау. Після цього Держсекретар США заявив, що дії режиму Лукашенка відволікають увагу від дій Росії на кордоні з Україною,
Блінкен під час розмови засудив використання мігрантів. Про це на сайті Держдепу США написали 14 листопада.
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Дії Лукашенка мають на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною
Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною,
– пояснив держсекретар США.
За результатами розмови Блінкен і Рау:
- засудили використання вразливих мігрантів;
- закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, введених заходом, – "відмови в правах людини і основних свободах для білоруського народу".
Ба більше, держсекретар США заявив, що вдячний Польщі за її активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
"Сполучені Штати, Польща, інші союзники і партнери єдині в прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію і зловмисну діяльність в регіоні, – заявили в Держдепі.
Коротко про загострення ситуації на кордоні Польщі та Білорусі
- Тисячі мігрантів помітили на кордоні з Польщею 8 листопада. Вони намагались потрапити у ЄС. У цей же день Польща оголосила на кордоні бойову готовність.
- За минулу добу, 13 листопада, польська сторона зафіксувала 223 спроби незаконного перетину кордону. Для штурму кордону нелегали отримують від білоруських силовиків сокири й кусачки.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що наразі розглядають пакет майбутніх санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Політик не виключає повне закриття кордону з Білоруссю.