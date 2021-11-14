Дії режиму Лукашенка відволікають від дій Росії на кордоні з Україною, – Держдеп США

Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау. Після цього Держсекретар США заявив, що дії режиму Лукашенка відволікають увагу від дій Росії на кордоні з Україною,

Блінкен під час розмови засудив використання мігрантів. Про це на сайті Держдепу США написали 14 листопада.

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Дії Лукашенка мають на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною

Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною,

– пояснив держсекретар США.

За результатами розмови Блінкен і Рау:

засудили використання вразливих мігрантів;

закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, введених заходом, – "відмови в правах людини і основних свободах для білоруського народу".

Ба більше, держсекретар США заявив, що вдячний Польщі за її активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сполучені Штати, Польща, інші союзники і партнери єдині в прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію і зловмисну діяльність в регіоні, – заявили в Держдепі.

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