Дії Росії в Україні можуть визнати воєнними злочинами, – ООН

У Нью-Йорку триває засідання Ради Безпеки ООН. Захист мирних українців у війні Росії проти України – ключове питання для обговорення.

Звірства росіян проти мирних українців швидко облетіли увесь світ. Російські окупанти усіляко намагалися приховати свої злочини, але українські слідчі у співпраці з міжнародними командами швидко встановлюють не лише злочини росіян, а й осіб, які їх скоювали.

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Визнання злочинів Росії воєнними

Наразі Управління Верховного комісара ООН з прав людини проводить збір доказів та свідчень щодо діянь, які вчинили російські окупанти після вторгнення в Україну. Як зазначила Верховний комісар Мішель Бачелет, мова йде про воєнні злочини.

У контексті збройного нападу російської федерації на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані воєнними злочинами,

– заявила Бачелет у Нью-Йорку.

Зокрема, йдеться про масові атаки росіян на мирних людей, таких як обстріл драмтеатру у Маріуполі, вокзал у Краматорську тощо. Окрім того, команда Бачелет відвідала Бучу та зафіксувала випадки загибелі мирних українців, розстрілу чоловіків, зґвалтування жінок та викрадення дітей. Зараз команда Бачелет перебуває на місці та проводить опитування жертв та свідків злочинів російських окупантів.

Також вона додала, що інколи по мирних українцях працюють снайпери, також багато жертв є внаслідок артилерійських обстрілів, а також ракетних та повітряних атак.

Новини ООН: остання інформація

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс повідомив про те, що до "Азовсталі" вирушив гуманітарний конвой. Мета колони автобусів – вивезти цивільних мешканців до безпечного місця. Куди саме – наразі не повідомляється.

Також стало відомо, що готується третя евакуація українців з Маріуполя. 6 травня 12:00 біля ТРЦ "Порт Сіті" чекатимуть евакуаційні автобуси. Інші деталі порятунку українців наразі не повідомляються – росіяни полюблять зривати процеси та обстрілювати колони.

Україна намагається врятувати не лише цивільних, а й неймовірно героїчних захисників Маріуполя. ООН наразі не хоче брати на себе відповідальність за евакуацію військових, але Україна робить усе можливе, щоб організувати для них зелений коридор.

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