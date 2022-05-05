Дії російських чиновників лише посилюють ефект міжнародних санкцій, – розвідка

Головне управління розвідки МО України повідомило, що дії російських чиновників вносять додатковий безлад та посилюють кризові явища.

У Росії намагаються подолати критичну ситуацію на виробництвах військово-промислового комплексу, що виникла через міжнародні санкції. Проте російські чиновники своїми діями лише посилюють ефект санкцій.

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Про це відомо з листа від імені АТ "Тюменський акумуляторний завод" до "заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям" Сергія Собяніна.



Лист / Фото Головне управління розвідки МО України​

В ньому пишуть, що санкції, які ЄС та США ввели проти Росії ускладнили їх роботу. Адже деякі матеріали та запчастини вони закуповували за кордоном.

Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас – у рази гірше за санкції,

– зазначили у листі.

Відомо, що вони говорять про тотальну некомпетентність державного регулятора. Через зміни виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження роботи. Крім того, зруйнували систему утилізації небезпечних відходів, тому організатори схеми "загидять кислотою великі території".

Остання інформація від розвідки

Росія розробила чіткі плани вторгнення до Молдови. Ймовірний успіх збройних сил Росії призведе до "другого фронту" на Південно-Західному напрямку.

Росія розпочала війну проти України, назвавши її "спецоперацією", Зіштовхнувшись з опором української армії, російські загарбники тільки й думають про те, коли це все закінчиться.

На Росії до 9 травня намагатимуться отримати бодай якусь "перемогу" у війні проти України. Однієї з таких перемог, на думку експертів, могло бути включення території окупованих раніше окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії. Однак начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що остаточне рішення щодо цього питання поки не прийнято.

В Кремлі планували до 9 травня захопити Донецьку та Луганську області, але їм це не вдається. Тому в цей день в Росії планують оголосити відкриту мобілізацію.

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