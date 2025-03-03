Трамп створює дуже небезпечну ситуацію: вороги США можуть активізуватися

Для США можуть виникнути загрози з боку Росії та Китаю, які наказали своїм розвідкам посилити вербування федеральних службовців у сфері нацбезпеки США, які невдоволені діями Трампа стосовно скорочення держапарату. Російської агентури різного рівня в США нині дуже багато.

Про це наголосив політолог Олег Лісний в етері 24 Каналу, висловивши думку, що США замість того, аби зосереджуватись на прагненні принизити зараз Україну, повинні були б більше уваги приділити іншим справам, зокрема бути обережними щодо своїх противників.

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Вороги США напоготові

Лісний впевнений, що навіть патріотів, якщо вони ображені, можна "перепрошити" так, що вони будуть найефективнішими ворогами своєї держави. Ця тактика працює вже дуже давно з моменту появи спецслужб.

Нині діяльність США у напрямку кіберпротистояння Росії певною мірою згортається. Нова команда Трампа, зі слів політолога, відкриває свої ворота скрізь, однак закриває їх геть не перед тими, перед ким потрібно було б.

Це дуже небезпечна ситуація. Поки США займаються однією справою, їхні вороги точно не сплять, вони зайдуть в їхню фортецю. Коли настане момент "Х", то можуть статися неочікувані моменти, але іноді вони бувають незворотними,

– озвучив Лісний.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження керівництву кібернетичного командування генералу Тімоті Хоу припинити кібероперації проти Росії. Наказ очільника Пентагону на Агентство національної безпеки не поширюється.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни повідомив, що Росія продовжує зміцнювати свої відносини з Китаєм та Північною Кореєю. Шойгу, секретар Ради безпеки Росії, 28 лютого зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном і очільником МЗС Китаю Ван Ї. А 27 лютого представники торгово-промислової палати Курської області підписали угоду про співпрацю з колегами з Пхеньяна (КНДР).