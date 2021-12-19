У Дії з'явилась нова послуга: грошова компенсація за "пакунок малюка"

Через застосунок "Дія" тепер можна отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка". Тепер ція послуга входить до комплексу "єМалятко".

У Мінцифри пояснили, що компенсацію зможуть отримати лише ті батьки, які обрали гроші замість "пакунку малюка". У грудні сума компенсації становила 6 300 гривень.

Тим часом Тисяча за вакцинацію: в Україні офіційно стартувала програма "єПідтримка"

Батьки економлять 30 годин часу

​​У Дії підрахували, що таким чином батьки економлять 30 годин часу, адже не потрібно замовляти 37 документів та йти в 11 установ.

Як отримати компенсацію:

Батько або матір дитини мають заповнити онлайн-заяву "єМалятко" особисто

Одному з батьків немовляти необхідно відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка" у відділенні ПриватБанку.

Кошти буде зараховано тільки на цей рахунок.

За гроші можна придбати дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики.

Дією користуються 12 мільйонів українців

Зазначимо, що раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що додатком "Дія" уже користуються 12 мільйонів українців. Нові облікові записи створюють щодня, при цьому – у великій кількості. Мовиться про 50 тисяч користувачів.

Читайте також Вже понад 3 мільйони українців оформили "єПідтримку": на що витрачають свою тисячу

Коротко про "єПідтримку":

З 19 грудня офіційно запрацювала "єПідтримка" – послуга, завдяки якій повністю вакциновані українці можуть отримати по 1 тисячі гривень.

Кошти можна отримати лише через застосунок "Дія".

Пілотний проєкт стартував ще 13 грудня, деякі українці вже почали витрачати ці гроші.

Через навантаження "лягли" книжкові сайти.

Як можна отримати тисячу за вакцинацію: відео

Текст публікації Дія:

Подавайте заяву на отримання комплексної послуги @emalyatko_official онлайн одразу після народження малюка. Грошова компенсація за "пакунок малюка" тепер входить до комплексу послуг єМалятко.

Більше не потрібно йти в 11 установ, замовляти 37 документів та витрачати 30 годин на отримання послуг для новонароджених!

Зверніть увагу, компенсацію можуть оформити лише ті батьки, які обрали гроші замість пакунка малюка в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення. У грудні цього року сума компенсації становить 6 300 гривень.