"Суровікін звідкись вийшов": що чекає на російського генерала

Мережею шириться нібито "свіже" фото генерала Сєргєя Суровікіна, якого затримали за декілька годин після невдалого заколоту Євгєнія Пригожина. Припускають, що російський генерал мав інформацію про заколот й "безконтрольно постачав боєприпаси" для ватажка вагнерівців.

Аналітик і політолог з Праги Олександр Морозов розповів 24 Каналу, що зараз низці російських генералів не пред'явили справи про корупційну співпрацю з ПВК "Вагнером". Проте не виключено, що диктатор Владімір Путін чи хтось із його оточення ініціює такі розслідування надалі.

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Через декілька днів після "маршу справедливості" російські ЗМІ почали писати про те, що генерала Суровікіна арештували. Його нібито "забрали" ще 25 червня та відправили до СІЗО "Лефортово". У липні повідомили, що російського генерала утримують та допитують в Москві.

4 вересня російська пропагандистка Ксєнія Собчак опублікувала фото, на якому буцімто "живий і здоровий" генерал. Зазначимо, що наразі немає жодних підтверджень того, що світлина зроблена нещодавно, окрім допису кремлівської маріонетки.

"Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, у Москві. Фото сьогоднішнє", – написала під фото Собчак.



Генерал Суровікін на "волі" / росЗМІ

Замітають сліди

Довідка. Генерал Сергій Суровікін – воєнний злочинець, колишній командувач російських сил вторгнення в Україну з жовтня 2022 року. Саме йому приписують ідею завдавати масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі. У січні 2023 року його усунули з посади командувача військ і він став командувачем ПКС Росії.

Очікувано, що Суровікін, як і решта відсторонених генералів, незалежно від розслідування отримає призначення за результатами прийняття політичних рішень щодо заколоту. Ймовірно, диктатор прийняв рішення, адже ціла низка генералів опинилися на волі.

Зараз Кремль, намагаючись знизити публічне значення заколоту й вбивство Пригожина, веде профілактичну діяльність з вагнерівцями, щоб вони не ворушилися і не робили жодних руйнівних кроків,

– мовив аналітик і політолог.

Поплічники Путіна замітають результати слідства щодо збитого літака, у якому перебувало керівництво ПВК "Вагнера", а також намагаються стабілізувати ситуацію у міністерстві оборони. Мета Кремля полягає не у тому, щоб розростався конфлікт у міноборони, а навпаки, щоб він тихо сходив нанівець. Можливо, саме тому Суровікін і вийшов зараз.

"Суровікін, який зараз нібито звільнений, з погляду Путіна і Шойгу сильно провинився. Ймовірно, генерал ще опиниться під слідством", – зазначив Морозов.

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Діяльність Суровікіна