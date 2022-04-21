Дійти до Маріуполя окупованими 120 кілометрами поки неможливо, – Зеленський

Президента України Володимир Зеленський в інтервʼю пояснив, чому наші військові не можуть зараз розблокувати Маріуполь

Володимир Зеленський повідомив, що українська армія не може пройти до Маріуполя 120 кілометрів окупованого шляху через обстріли.

До теми Азовці, попри складну ситуацію, за 2 доби знищили 3 танки, 2 БМП і БТР росіян у Маріуполі

"Це є правда – на сьогодні ми зробити це не можемо", – зазначив Президент України.

Гуманітарні коридори з Маріуполя

"Ми домовляємося, відкриваємо й деякі люди звідти виїжджають", – прокоментував Володимир Зеленський.

Проте він акцентував, що є тисячі людей, які заблоковані у місті, адже Росія не дає їм вийти з полону.

Яка ситуація в Маріуполі

Місто перебуває в блокаді російських військових. За нього в оточенні борються українські захисники з батальйону "Азов", морпіхи та інші. Ситуація складна, в Маріуполі залишається приблизно 100 тисяч людей. Там гуманітарна катастрофа, місто знищене обстрілами росіян.

Деякі люди ховаються на заводі "Азовсталь" і поки не можуть його покинути, як пояснили наші військові. Адже не було підтвердження третьої сторони.

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