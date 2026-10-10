"Вистачить на півтора дня": чому від дизельної угоди виграв лише Путін — CNN

Американський президент та російський лідер домовилися про виведення на світовий ринок сотень тисяч тонн підсанкційного пального. Цей крок подається як спосіб знизити ціни для споживачів, проте насправді він має виключно політичний характер.

Про це зазначають аналітики у коментарі виданню CNN.

Чому угода США та Росія не буде мати значної ролі для Америки?

Обіцяні обсяги покриють потреби США лише на півтора дня.

Для пересічного спостерігача цифра в тоннах виглядає більш значною,

– зазначає Ден Пікерінг.

Він додав, що це скоріше політика, ніж реальний переломний момент для ринку.

Колишні американські посадовці сумніваються, що Росія взагалі має заявлені обсяги пального для негайного продажу. Проте для Кремля це не має значення, адже головної мети вже досягнуто. Дональд Трамп отримав ілюзорний передвиборчий козир, а Володимир Путін завдав удару по системі міжнародних санкцій.

Експерти наголошують, що час для такої телефонної розмови обрали не випадково, адже вона збіглася з початком нових переговорів щодо України.

Грегорі Брю припускає, що в обмін на цю послугу Москва очікує від Києва припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Володимир Зеленський вже назвав зняття санкцій несправедливим кроком та порівняв його з подарунком на день народження для російського лідера.

Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму,

– наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляв 24 Канал, український президент висунув зустрічну вимогу. Росія повинна взяти на себе зобов'язання не атакувати електростанції та нафтопереробні заводи в Україні протягом усього зимового періоду. Натомість сам Дональд Трамп на критику з боку Києва відреагував доволі ухильно. Він заявив, що світу потрібна нафта, тому Сполучені Штати раді отримати російський дизель, і прямо подякував за це Путіну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час телефонної розмови політики обговорювали не лише енергетику. Юрій Ушаков заявив, що американський лідер доручив передати певні сигнали українській делегації через Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.