Ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зазначив, що дипломатія – це не завжди про зміст, а радше про форму. Наприклад, американці кажуть, що росіяни й українці мають зустрітися. Україна не заперечує, тож бере участь у зустрічі зі Стівом Віткоффом, щоб обговорити саме майбутню зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Для чого потрібна була зустріч?

Водночас усі сторони розуміють, що сама зустріч не обов'язково означає мирну угоду чи конкретний результат, а лише "форму".

Для Трампа важлива форма. Йому потрібно, щоб тут сидів Володимир Путін, тут сидів Володимир Зеленський, і вони між собою про щось говорили. Для Трампа потрібна картинка. Після неї він скаже, що мов подивіться, я посадив їх за один стіл. Якщо вони не захотіли домовитися, то це вже їхня проблема. Трамп про це говорив неодноразово,

– сказав Володимир Огризко.

Він додав, що Україна може використати це на свою користь. Президент України чітко заявляв, що готовий зустрітися й обговорити з Путіним своє бачення завершення війни.

Важливо! Про тристоронню зустріч щодо зупинки війни в Україні почали говорити після переговорів Трампа з Путіним на Алясці та зустрічі із Зеленським у Білому домі. Згодом Зеленський заявив, що Кремль намагається зірвати цю зустріч.

Він додав, що схоже зустрічі не хоче Путін. За таких умов Дональд Трамп радше стане на бік України, адже Зеленський не заперечує проти зустрічі. Тож для України ця ситуація не несе жодних втрат.

