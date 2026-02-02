Чи законна мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, чому відбувається призов

Вся Україна бореться за свою незалежність вже майже чотири роки й мобілізація є частиною цієї боротьби. Адже без залучення великої кількості людей до захисту держави перемогти буде важко.

Мобілізація в Україні є законною та потрібною. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Для чого потрібна мобілізація?

Українці захищають країну від ворога, щоб родина, друзі, домівки, пам’ять предків і майбутнє залишалися вільними, а окупанти йшли з нашої землі.

У Міноборони стверджують, що мобілізація – це вимушена необхідність воєнного часу. Таким чином держава зберігає свою боєздатність, а військо має можливість замінювати виснажених бійців.

Без поповнення українське військо не зможе утримувати фронт, захищати міста в тилу, нарощувати ударні спроможності. Мобілізація – це справедливо. Коли одні громадяни воюють роками, а інші користуються всіма перевагами цивільного життя, це руйнує довіру та єдність,

– зазначили у відомстві.

Там кажуть, що правило мобілізації просте – це спільна відповідальність всіх українців.

Юридично мобілізація теж закріплена в Конституції та інших законодавчих документах. Так стаття 65 Конституції України говорить, що кожен громадянин повинен захищати державу в разі необхідності й, зокрема, в час війни. Інший документ, який закріплює необхідність призову людей до війська – це Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там визначені основні принципи мобілізації, її порядок та організацію.

Крім того, в Україні є Закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Згідно з цим документом врегульовано відносини між державою і громадянами щодо захисту України. Законодавці визначили й загальні засади проходження військової служби.

Мобілізація також регулюється відповідними указами Президента України, які затверджуються Верховною Радою.

Варто зазначити! Це не всі документи, згідно з якими мобілізація в Україні законна. Додаткове регулювання здійснюється іншими законами, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України.

Оголошення мобілізації та воєнного стану вводить в державі особливий період. Таким чином на час його дії змінюються правила роботи державних органів, місцевого самоврядування, економіки та українського війська. Ухилення від призову за мобілізацією в такому випадку є кримінальним правопорушенням.

Ухилення від мобілізації в Україні карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Відповідальність настає, коли людина отримала повістку, придатна до служби, але свідомо ігнорує службу. Адміністративний штраф передбачений лише за порушення правил військового обліку.

Мобілізація в Україні у 2026 році: що варто знати?