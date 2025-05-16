Демонстрація для Трампа: перемовинами у Стамбулі росіяни хочуть досягти лише одного

Два дні поспіль українська делегація перебуває в Туреччині – на перемовинах про призупинення вогню. Путін направив у Стамбул делегацію не найвищого рівня. 16 травня стартували переговори між Україною та Росією, утім, імовірно, прориву у врегулюванні конфлікту не буде.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу зазначив, що мета Владіміра Путіна – зовсім не досягнення припинення вогню. Його завдання – затягнути час.

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Кремль відправив провокаторів на перемовини

"Це, звісно, демонстрація не Україні й не європейцям, а Сполученим Штатам – на чолі з Дональдом Трампом. Мовляв, він обома руками за мир, за припинення вогню, за врегулювання цієї вбивчої війни, яку вони ведуть проти України", – сказав Максим Джигун.

Він додав, що українці це чудово розуміють. Ба більше – саме зараз українська делегація, яка веде діалог із російською стороною, усвідомлює це ще глибше. Усе це – вистава, організована Росією, щоб справити враження на Трампа.

Трампу важливо, щоб відбувалося побільше "рухів", де він може показати свій вплив. Нібито він дозволив зустрітися двом країнам, які не контактували з 2022 року. І думає, що це щось змінить. Але нічого не зміниться,

– підкреслив Джигун.

Політолог переконаний, що після завершення перемовин сторони оголосять, що не змогли досягти прогресу. І це не дивно – з російського боку на переговорах присутні провокатори. Їхнє завдання – вивести українську делегацію з рівноваги та нав'язати неприйнятні для України умови.

Важливо! Українське дипломатичне джерело повідомляє: вимоги Росії суттєво виходять за межі попередніх домовленостей. За даними ЗМІ, Москва, ймовірно, вимагає виведення українських військ із її території як умову припинення вогню.

Поки ж у Туреччині тривають переговори щодо припинення вогню, в Україні звучать нові повітряні тривоги. Це – ще одне свідчення того, що попри всі заяви з боку США та обіцянки Кремля, жодного реального поступу у врегулюванні конфлікту немає.