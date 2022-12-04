Для чого Шойгу літав у Білорусь: в ISW припустили мотиви Кремля

В американському Інституті вивчення війни розповіли, для чого "оленевод" Сєргєй Шойгу літав до Александра Лукашенка. Звісно ж, мовиться не про дружні мотиви.

Інформацію про причини візиту аналітики опублікували 4 грудня – наступного дня після зустрічі. Вони вважають, що міністр оборони Росії літав у Білорусь через війну в Україні.

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Для чого Шойгу літав у Білорусь на літаку Путіна

Шойгу, ймовірно, зустрічався з Хреніним та Лукашенком, намагаючись чинити тиск на Білорусь, щоб вона й надалі підтримувала наступальну кампанію Росії в Україні,

– заявили в ISW.

Там також припустили, що зустріч міністрів оборони Росії та Білорусі, ймовірно, надалі зміцнить двосторонні зв'язки у військовій сфері між Москвою та Мінськом.

Проте аналітики вважають, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні, адже там є "внутрішні чинники", які стримують готовність Александра Лукашенка вдатись до такого кроку.

Що відомо про візит Шойгу до Мінська