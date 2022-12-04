Для чого Шойгу літав у Білорусь: в ISW припустили мотиви Кремля
Джерело:ISW
В американському Інституті вивчення війни розповіли, для чого "оленевод" Сєргєй Шойгу літав до Александра Лукашенка. Звісно ж, мовиться не про дружні мотиви.
Інформацію про причини візиту аналітики опублікували 4 грудня – наступного дня після зустрічі. Вони вважають, що міністр оборони Росії літав у Білорусь через війну в Україні.
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Для чого Шойгу літав у Білорусь на літаку Путіна
Шойгу, ймовірно, зустрічався з Хреніним та Лукашенком, намагаючись чинити тиск на Білорусь, щоб вона й надалі підтримувала наступальну кампанію Росії в Україні,
– заявили в ISW.
Там також припустили, що зустріч міністрів оборони Росії та Білорусі, ймовірно, надалі зміцнить двосторонні зв'язки у військовій сфері між Москвою та Мінськом.
Проте аналітики вважають, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні, адже там є "внутрішні чинники", які стримують готовність Александра Лукашенка вдатись до такого кроку.
Що відомо про візит Шойгу до Мінська
- 3 грудня на літаку російського диктатора Владіміра Путіна Сєргєй Шойгу прилетів у Мінськ. Згодом він зустрівся з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Посадовці ворожих країн обговорили "двостороннє військове та військово-технічне співробітництво", а також підписали договір про "військове співробітництво".
- Після цього Шойгу вирушив на зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі. На ній Лукашенко різними способами намагався "танцювати" під російську дудку, говорячи про те, що вони разом готують солдат та з Росією "не діляться". Детальніше про його злочинні заяви читайте за посиланням.
- Після цього радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що вони хочуть розділити лаву підсудних. Адже ця зустріч 3 грудня увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.