У Чехії розповіли, для чого Залужний приїжджав у Прагу декілька разів перед вторгненням

Чехія стала однією з перших країн, яка надала Україні важливу військову допомогу. Зокрема, Прага передала Силам оборони ракетну систему залпового вогню вже на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії.

Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ, відвідав Прагу декілька разів перед 24-им лютого 2022 року, де обговорював можливість отримання озброєння від Чехії. Ці зустрічі виявилися ключовими для швидкої підтримки України у відсічі агресору.

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Як Чехія підтримує Україну

За словами Томаша Копечного, колишнього заступника міністра оборони Чехії, його держава відгукнулася на потреби України, попри сумніви інших партнерів. Чеська РСЗВ була використана проти російських окупантів вже на початку війни.

Ми показали, що можливо доставити зброю, навіть коли інші країни вагалися. Наш приклад демонструє, що можна діяти швидко і рішуче у відповідь на агресію,

– зазначив Копечний.

Зазначимо, що Чехія не лише передала РСЗВ. Згодом Прага надала нам танки, гаубиці, БМП та інше озброєння, частину з якого фінансували громадяни через краудфандинг. Це стало важливим внеском у боротьбу України за свою незалежність.

Копечний наголосив: співпраця між міноборони Чехії та Генштабом ЗСУ активізувалася ще у грудні 2021 року, що дозволило оперативно реагувати на військові потреби України. Залужний особисто відвідав Прагу, щоб обговорити деталі передачі озброєння.

Відвідини Залужного Праги та перемовини з чеськими колегами стали фундаментом для подальшої міжнародної підтримки України, зокрема для ініціативи "Рамштайн". Вона потім зіграла ключову роль у координації поставок озброєння.

Щонайголовніше чеська підтримка Сил оборони України стала прикладом для інших країн, показавши, що рішучі дії можуть бути здійснені навіть у складних умовах. Власне, солідарність та взаємодопомога є ключовими у протистоянні агресії.

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Згадаємо до цієї теми про нещодавню заяву теперішнього голови МЗС Чехії. Вона такоє засвідчує відданість цієї країни у підтримці нашої боротьби.