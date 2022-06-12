Для Гааги: у мережі з'явилось відео запуску російських ракет по Чорткову
Джерело:телеграм-канал "БРАТЧУК"
Російські військові ввечері 11 червня цинічно атакували Тернопільську область. Наступного дня в мережі опублікували відео моменту запуску ракет.
Росіяни з території Чорного моря запустили 4 ракети типу "Колібр". Снаряди атакували місто Чортків.
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Відео моменту запуску ракет опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Ці кадри є доказом злочинів російської армії проти цивільного населення України. Адже більшість постраждалих внаслідок атаки по Чорткову – мирні мешканці та діти.
Матеріал для слідчих дій. Це запуск 4-ох російських ракет "Калібр" по території України Ймовірно, саме ці 4 ракети потрапили в місто Чортків на Тернопільщині оскільки в єдиних новинах голова Тернопільської ОВА повідомив саме цю кількість,
– розповів Братчук.
Дивіться відео моменту запуску ракет по Чорткову: