Для мене важливо бути в Україні, – випускник Кембриджу, якому Зеленський пообіцяв роботу
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський на форумі YES запропонував роботу випускнику Кембриджу. Артем Шаіпов наголосив, що йому важливо бути в Україні.
Адже саме в нашій державі він хоче зробити життя українців кращим. Про це хлопець заявив в ефірі 24 каналу.
До теми Зарплата 30 тисяч гривень: Зеленський на форумі YES взяв на роботу випускника Кембриджа
Шаіпов: Важливо інвестувати свій час в нашу країну
За його словами, він повернувся в Україну, адже тільки тут можна зробити все можливе для розвитку держави.
Для мене важливо бути тут. Важливо інвестувати свій час, сили, таланти, які в мене є, в нашу країну,
– наголосив Шаіпов.
Він відзначив, що пишається можливістю працювати на розвиток України.Нагадаємо! Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти Шаіпова та ще "10 потужних людей" на роботу.
Перед Україною – великі виклики
Перед Україною, як зауважив випускник Кембриджу, стоять великі виклики. Він вважає, що найважливішою є реформа державного управління. Оскільки від неї залежатиме, хто і наскільки ефективно впроваджуватиме програму розвитку нашої держави.
"З нашого боку є і була з самого початку готовність взаємодіяти з цією метою", – сказав Шаіпов.
Випускник Кембриджу прокоментував пропозицію Зеленського: дивіться відео
Зеленський пообіцяв роботу випускнику Кембриджу
- Президент України Володимир Зеленський на форумі Ялтинської конференції у відповідь заявив, що чекає молодих амбітних людей, які готові невигідно і дешево працювати на країну.
- До нього на заході звернувся один із відвідувачів – Артем Шаіпов. Він розповів, що 2 роки тому очолював Асоціацію українців-випускників провідних університетів світу.
- Коли Зеленський переміг на виборах, то ця асоціація у листі запропонувала йому співпрацювати. Утім відповіді так і не отримала, попри заяви президента.