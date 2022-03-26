Для нас на першому місці Угорщина, – Орбан відповів на різкі слова Зеленського

Угорський прем'єр Віктор Орбан відповів на критику Володимира Зеленського. Раніше наш президент різко висловився через позицію Будапешта щодо російського вторгнення.

Угорщина досі виступає проти антиросійських санкцій ЄС. Ба більше, вона не пропускає через свою територію військову допомогу для України.

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Зеленський попросив про підтримку

Звертаючись до Євроради й народів Європи, президент Зеленський окремо згадав про Угорщину. Він закликав Орбана відвідати набережну в Будапешті. Там розташований меморіал "Взуття на річці Дунай", який нагадує про масові розстріли євреїв наприкінці Другої світової.

Політик підкреслив, що масові вбивства можуть повторюватись й сучасному світі й розповів про звірства, до яких Росія зараз вдається у Маріуполі.

Орбан відповів Зеленському

На жаль, навіть після такого потужного заклику позиція Орбана залишилася незмінною. Про це політик 25 березня написав на своїй фейсбук-сторінці. Він наголосив, що Угорщина для нього – на першому місці. Мовляв, там не хочуть бути втягнутими у війну. "Ми не посилаємо війська та зброю в Україну. Я пояснив це Зеленському", – написав він.

Раніше в українському МЗС наголосили, що Росія розв'язала війну проти всього демократичного світу. Торгівлею з нею Угорщина дає окупантам більше простору для вбивств.

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