Для нас це нічого не змінює, – Зеленський про чутки навколо "оголошення війни" Росією 9 травня

Росіяни активно готуються до святкування 9 травня. Існує припущення, що Путін на параді оголосить загальнонаціональну мобілізацію та війну Україні.

Амбіції російських окупантів щодо України попри великі втрати та провал усіх початкових задумів не змінюються. Ворог хоче знищити нашу державу та народ, про що відкрито заявляє на увесь світ.

Читайте також Евакуація цивільних з "Азовсталі", обстріл українських міст: головне за 73 день війни

Заяви Путіна нічого не змінять

На думку президента України Володимира Зеленського, які б заяви не зробив російський диктатор Володимир Путін на параді у Москві, для України це не матиме ніякого значення. Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News, передає 24 канал.

Для нас це нічого не змінює. Для нас війна вже триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати в голлівудських фільмах жахів,

– сказав глава держави.

Він додав, що "перемога" для росіян – це руйнація та поразка всього цивілізованого світу.

Міжнародна підтримка України: коротко про головні події

Велика Британія вирішила збільшити розмір військової допомоги, яку виділить Україні для боротьби з російськими окупантами. Тепер сума наданої ЗСУ зброї складе 1,6 мільярда доларів – вдвічі більше, аніж передбачалося раніше.

Світовий банк вирішив допомогти Україні подолати складну ситуацію щодо виплат заробітної плати бюджетникам. Оскільки через напад Росії ми не можемо забезпечити стабільне функціонування економіки, Світовий банк надасть на виплати бюджетникам 1,5 мільярда доларів.

Сполучені Штати Америки не втомлюються надавати Україні все нову й нову допомогу. США прийняли рішення про виділення чергового пулу озброєння для України на суму 150 мільйонів доларів. Наші герої за кордоном вже активно опановують сучасну зброю від партнерів, щоб максимально ефективно використовувати її в боротьбі з окупантами. Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, наші бійці показали високу швидкість навчання та навіть допомогли французам виправити недоліки у системі наведення.

Дивіться також – на довго росіян не вистачить: експерт про завершення другої фази війни