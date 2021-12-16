Для посилення НАТО у регіоні: винищувачі США прибули в Румунію

У румунське місто Кимпія-Турзій прибули два американські винищувачі. Вони захищатимуть повітряний простір союзників НАТО у Чорноморському регіоні.

Вони діятимуть спільно з Військово-повітряними силами Італії та Румунії. Про це мовиться 16 грудня на сайті Альянсу.

Читайте більше У Чорне море зайшов новітній ракетний фрегат французького флоту

Винищувачі США прибули в Румунію

Американські винищувачі F-15 прибули в місто Кимпія-Турзій, щоб здійснювати польоти з італійськими Eurofighter, які вже перебувають у Румунії, а також з румунськими Військово-повітряні силами з 18 по 22 грудня,

– мовиться у повідомленні.

Eurofighters Італії діятимуть в Румунії наступні 3 місяці. У Альянсі пояснили, що мовиться про заплановане розгортання, спрямоване на:

забезпеченні повітряної присутності союзників у Чорноморському регіоні;

зміцненні багатонаціональних відносин;

а також покращенні оперативної сумісності між союзниками.

Окрім того, у Альянсі пояснили, що вони з 2014 року здійснюють заходи щодо забезпечення гарантій безпеки союзників на східному фланзі.

Останні дані щодо кораблів у Чорному морі

Наприкінці листопада 2021 року ракетний есмінець Військово-Морських сил США Arleigh Burke увійшов в Чорне море. Його мета – разом із союзниками та партнерами з Альянсу забезпечувати безпеку в регіоні.

На початку грудня 2021 року вдруге ракетний есмінець Штатів увійшов у води Румунії. Він у Чорному морі перебуває для забезпечення морської безпеки та регіональної стабільності у регіоні.

14 грудня у води Чорного моря ввійшов 31-й корабель НАТО з початку року – французький фрегат "Орвень". Він також має патрулювати ситуацію в регіоні.

Кораблі НАТО залишаться у Чорному морі після навчань – дивіться відео