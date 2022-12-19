Путін може втратити Луганськ, але до кінця триматиме Крим, – військовий оглядач

На Східному напрямку спостерігається велика концентрація сили противника. Однак більш захищені та оснащені окупанти саме на Півдні, їхнє завдання захистити Крим, який так необхідний Владіміру Путіну.

Про це наживо 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Він переконаний, що тактикою українських збройних сил є наступ на різні ділянки фронту одночасно, аби максимально збентежити противника.

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За словами оглядача, ЗСУ планує масштабно контрнаступати і по Луганському, і по Запорізькому напрямках, і далі.

Майбутні новини з Луганщини

Спираючись на власні інформджерела, Бочкала пророкує, що швидше за все ми почуємо гарні новини саме з Луганського напрямку.

Там ми, дякувати Богу, вже добре просунулися, гарно підготувалися і противник там готовий гірше,

– зазначив пан Роман.

Про плани українського контрнаступу: дивитись відео

Крим найзахищеніший

За спостереженнями експерта, що ближче до Криму, тим російська армія підготовлена краще. Оскільки для Владіміра Путіна це одна з найважливіших окупованих ділянок.

Скоріше він залишить Луганськ, але до останнього щосили намагатиметься захистити Кримський напрямок,

– резюмував Бочкала.

На думку Бочкали, Путін розуміє, коли Україна деокупує Мелітополь, вона отримає й інші тактичні можливості, щоб діставати HIMARS до Криму.

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