Для Путіна Україна в НАТО – це червона лінія, – американський журналіст

Якщо уважно прислухатись до слів Володимира Путіна, то можна виокремити його чіткі вимоги. Зокрема мовиться про його вимогу невступу України в НАТО.

Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів американський письменник, журналіст журналу The New Yorker Джошуа Яффа. Водночас він наголосив, що Україна не мусить зважати на такі вимоги очільника Кремля.

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У Путіна є чіткі вимоги

За словами журналіста, у Путіна достатньо чіткі вимоги. Зокрема вони стосуються розширення НАТО.

І справді, для нього ймовірне майбутнє членство України в НАТО – це червона лінія. Звичайно, можна плювати на його червону лінію, але Путін дає чітко знати, що для нього ця тема болюча. Джошуа Яффа Американський журналіст

Нагадаємо, що Путін неодноразово висловлював своє "занепокоєння" через можливе членство України в НАТО. У Кремлі переконані, що розширення Альянсу на Схід є "безкінечним та небезпечним".

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