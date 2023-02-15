Спеціально для Путіна збудували секретну мережу залізниць і станцій до його резиденцій – ЗМІ

Кремлівський диктатор все більше боїться за своє життя після всього скоєного. Тепер Владамір Путін має залізничні гілки та секретні станції до всіх своїх основних резиденцій.

Деталі розповіли російські журналісти-розслідувачі. Раніше стало відомо, що Путін пересів зі звичайного потягу на броньований.

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Видання повідомляє про виявлення цієї осені на території Валдайського національного парку залізничної станції під охороною із вертолітним майданчиком. Усе це біля села Довгі Бороди – найближчого до улюбленої Путіним валдайської резиденції населеного пункту.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що станція та спеціальна залізнична гілка до неї збудовані винятково для користування президента. Згідно з супутниковими знімками, станцію та залізницю для Путіна на Валдаї збудували у 2019 році.

Побудована спеціально для президента Росії станція з’явилася також у Ново-Огарьові у 2015 році. Вона розташована за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Землю під станцію вилучили з приватної власності рішенням тодішнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожних десять метрів встановлено камери спостереження.

Ще одну "президентську" станцію збудували в Сочі. Для зупинки поїзда біля сочинської резиденції Путіна у 2017 році з'явилася платформа та нова тупикова залізнична гілка, прихована високим парканом від колій, якими курсують електрички.

Путін пересів на бронепоїзд

Спецпоїзд, на якому Путін їздить до своїх резиденцій, базується у депо на станції "Москва – Каланчевська", де є закритий вокзал для VIP-персон. Цей спецвокзал і зараз функціонує – там високий паркан, додатково укріплений колючим дротом. У 2017 році до перону VIP-вокзалу проклали нову дорогу для кортежу.

Путін пересів на бронепоїзд восени 2021 року, коли російська армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну

Спецпоїзд Путіна візуально майже не відрізняється від звичайних поїздів російської залізниці, він такого ж сірого кольору з червоною смужкою. Відмінність лише у тому, що всі вагони поїзда Путіна броньовані і мають найвищий пріоритет, тобто розклад поїздів коригують так, щоб поїзд міг їхати без зупинок з максимальною швидкістю.



Броньований поїзд Путіна / Фото Railgallery

Очевидно, що параноя Путіна посилюється. Бункерний диктатор рідко з'являється на публіці, а коли цього неможливо уникнути, оточує себе перевіреними людьми та підставними особами, зокрема акторами та статистами. Так, до прикладу, новорічне звернення Путін також записував на тлі масовки.