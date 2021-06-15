Потрібне політичне розв'язання конфлікту з Росією, – Ауштрявічюс про вступ України в НАТО

Членство України в Організації Північноатлантичного договору залежить від рівня загострення конфлікту з Росією і напругою з нею. Позиція НАТО щодо цього є солідарною.
Альянс бачить проблему так – Росія проводить окупаційну, загрозливу політику. Про це заявив в інтерв'ю депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
Варто прочитати Ми надто довго жили за сценарієм Путіна, – євродепутат закликав до рішучих дій
За його словами, найголовніше те, щоб в НАТО з'явилась політична воля розв'язувати це питання. В Альянсі повинні дивитись на Україну як на державу, яка стане членом організації.
Тоді рішення з'явиться не військовим шляхом. Буде політичне рішення на стороні України. Саме до такого розв'язання ситуації і потрібно підходити,
– зазначив Ауштрявічюс.
"Тут ще багато "витече води". Але до цього потрібно готуватися: політикам, військовим, суспільству. Всі повинні працювати на один приклад, щоб країна якнайшвидше стала членом НАТО", – додав євродепутат.Відзначимо! Ауштрявічюс вважає, що для того, щоб Україні вступити в НАТО, їй необхідно ще попрацювати. Адже досі залишаються проблемні питання.
Повне інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2020 році Україна отримала статус учасниці Програми розширених можливостей НАТО, водночас обіцяний План дій щодо членства їй так і не надали.
- У травні 2021 року держава отримала пакет Цілей партнерства Альянсу. Україні надали його першій зі всіх держав-партнерів НАТО.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що членство України в організації стане можливим, коли держава поборе корупцію.
- Верховна Рада планує розглянути звернення до Конгресу, в якому мовиться про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.