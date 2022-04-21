Для захисту Європи Україні потрібні танки "Леопард", – Зеленський до парламенту Португалії

Володимир Зеленський у четвер, 21 квітня, звернувся до парламенту Португалії. Президент закликав передати Україні танки "Леопард" та протикорабельні ракети "Гарпун".

Зеленський розповів про звірства росіян

Зеленський повідомив, що вбиті українці тижнями лежали на тротуарах поруч з будинками. Російські солдати навіть не намагалися прибрати тіла та не дозволяли місцевим мешканцям їх поховати.

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Президент наголосив: окупанти вбивали людей просто заради розваги. Українців катували та кидали в колодязі. Людей розстрілювали та вбивали гранатами у підвалах. Біженців розстрілювали на дорогах. Вогонь відкривали навіть по машинах, на яких було написано "діти".

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