Для зміцнення силових структур: Данія виділить Україні понад 20 мільйонів євро

16 січня 2022 , 23:00
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Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Данія у рамках допомоги надасть Україні понад 20 мільйонів євро. Ці гроші спрямують на посилення сектору безпеки України.

Допомогу нададуть на тлі загрози зі сторони Росії. Відповідну інформацію у твітері повідомив Дмитро Кулеба.

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Данія надасть Україні 22 мільйони євро

Високо ціную рішення виділити додаткові 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби,
– зауважив Дмитро Кулеба. 

Глава МЗС України додав, що вдячний главі МЗС Данії Йеппе Кофоду за його візит на Донбас. Кулеба заявив, що він свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії.

До речі, 16 січня Йепп Кофод відвідав Донбас. У твітері політик написав, що закликав Росію до деескалації ситуації.

"Данія повністю підтримує український суверенітет", –зауважив Кофод.

У данському МЗС відзначили, що підтримка є новою фазою данської програми миру та стабілізації для України на період з 2022 по 2025 роки. З обіцяних 22 мільйонів:

  • 10,75 мільйонів євро надасть МЗС Данії;
  • 11,3 мільйонів – міністерство оборони.

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Повний текст публікації Дмитра Кулеби

Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби.

 

Автор: Діана Квасневська