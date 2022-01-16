Для зміцнення силових структур: Данія виділить Україні понад 20 мільйонів євро

Данія у рамках допомоги надасть Україні понад 20 мільйонів євро. Ці гроші спрямують на посилення сектору безпеки України.

Допомогу нададуть на тлі загрози зі сторони Росії. Відповідну інформацію у твітері повідомив Дмитро Кулеба.

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Данія надасть Україні 22 мільйони євро

Високо ціную рішення виділити додаткові 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України додав, що вдячний главі МЗС Данії Йеппе Кофоду за його візит на Донбас. Кулеба заявив, що він свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії.

До речі, 16 січня Йепп Кофод відвідав Донбас. У твітері політик написав, що закликав Росію до деескалації ситуації.

"Данія повністю підтримує український суверенітет", –зауважив Кофод.

У данському МЗС відзначили, що підтримка є новою фазою данської програми миру та стабілізації для України на період з 2022 по 2025 роки. З обіцяних 22 мільйонів:

10,75 мільйонів євро надасть МЗС Данії;

11,3 мільйонів – міністерство оборони.

Коротко про допомогу Україні на тлі агресії Кремля

16 січня посол Україна у Німеччині Андрій Мельник звернувся до очільниці німецького МЗС та закликав Берлін негайно погодити постачання зброї в Україну.

21 грудня 2021 року міністри оборони країн Балтії заявили про готовність надати Україні військову та невійськову підтримку. Вони закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.

11 січня 2022 року стало відомо, що наприкінці 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена погодила військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. Але не повідомляла про це офіційними каналами. Це зробили нібито тому, щоб не дратувати Росію перед перемовинами у Женеві.

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Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби.