Для зниження напруги й гарантій безпеки: Україна терміново звернулася до членів Радбезу ООН

Україна звернулася до країн-членів Радбезу ООН з проханням провести термінові консультації. Вони потрібні для зниження напруги й гарантій безпеки.

Відповідний запит до учасниць Радбезу ООН скерував глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зробив це за дорученням президента Володимира Зеленського.

Читайте також Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

Україна звернулася до членів Радбезу ООН

Направив офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Радбезу ООН з вимогою негайно провести консультації,

– повідомив Кулеба.

Міністр уточнив, що мовиться про вжиття невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.

Заява Зеленського про скликання РБ ООН: що відомо

Володимир Зеленський 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.

Український президент тоді наголосив: "якщо цього не станеться, ми можемо вважати, що Будапештський меморандум фактично анульовано".

Тоді ж глава держави повідомив про намір скликати країни-члени Ради безпеки ООН разом з Німеччиною та Туреччиною, щоб напрацювати гарантії для України.

До теми – Зеленський скликає Будапештський меморандум: дивіться відео

Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Текст допису Дмитра Кулеби:

На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.