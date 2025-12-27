Фігурант справи "Мідас" Басов вийшов з-під варти: хто сплатив 40 мільйонів гривень застави
- За фігуранта справи "Мідас" Дмитра Басова внесли 40 мільйонів гривень застави, з яких 25 мільйонів надала компанія "Грін плюс компані".
- Адвокат Віталій Наум та адвокатське об'єднання "Національна колегія адвокатів" внесли решту суми у розмірі 15 мільйонів гривень.
За одного з фігурантів справи "Мідас" Дмитра Басова внесли заставу у розмірі 40 мільйонів гривень. Кошти надала приватна компанія, створена лише кілька місяців тому, а також адвокати підозрюваного.
Розслідування провели журналісти проєкту "Схеми", пише 24 Канал.
Дивіться також "Словацький слід": ЗМІ знайшли бізнес та нерухомість фігурантів справи "Мідас" за кордоном
Хто вніс заставу за Басова?
За даними розслідування, 25 грудня за фігуранта справи Міндіча – виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки Енергоатома Дмитра Басова, було внесено заставу. 25 мільйонів гривень внесла київська компанія "Грін плюс компані", зареєстрована лише два місяці тому зі статутним капіталом у 75 тисяч гривень. Підприємство займається гуртовою торгівлею деревиною та будівельними матеріалами. Журналісти зазначають, що за номером, зазначеним у реєстрах, відповіла жінка та заявила, що не знає компанію та її керівництво. А сама директорка "Грін плюс компані" Марина Шевченко на дзвінки не відповіла.
Ще 10,3 мільйона гривень застави вніс адвокат Басова Віталій Наум, а адвокатське об’єднання "Національна колегія адвокатів", яке він очолює – 4,7 мільйона. Наум підтвердив внесення коштів та пояснив, що це звичайна практика.
Банк перевірив походження коштів, підтвердив. Це наші особисті кошти від прибутків, після сплати податків, ми працюємо "в білу". І все. Ми хотіли, щоб Дмитро Миколайович зустрів Різдво з родиною, так і сталося, учора він вийшов,
– заявив він.
Крім того, адвокат Басова стверджує, що підозрюваний "не втече" від відповідальності й виконуватиме усі процесуальні обов'язки.
У чому звинувачують Басова?
Прокурори САП стверджують, що саме Дмитро Басов разом з іншими учасниками "тіньової організації" отримував незаконні кошти від партнерів Енергоатому у розмірі 10 – 15% від вартості контракту.
Басов систематично передавав одержані раніше злочинним шляхом грошові кошти для Миронюка – ще одного фігуранта справи.
Водночас Басов та його захист запевняють, що це не правдива інформація, а з Міндічем він навіть не знайомий. Чув про нього лише з інтернету.
Раніше, 12 листопада, ВАКС обрав Басову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави 40 мільйонів гривень. Після внесення повної суми його звільнили з-під варти.