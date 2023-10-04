Українець помер у витверезнику Вроцлава: показали кадри, які доводять тортури з боку поліції

Українець Дмитро Никифоренко у 2021 році потрапив до витверезника у польському Вроцлаві. У той же вечір 26-річний українець там помер.

Польські журналісти опублікували кадри з камер спостереження, які доводять факт, що над громадянином України чинили тортури. Варто зауважити, що батько загиблого українця розповідав журналістам ще у 2021 році, що на обличчі сина були "тонни гриму".

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Про що свідчать кадри з камер спостереження

Журналісти пригадують, що 26-річний українець Дмитро Никифоренко був родом з Немирова Вінницької області. Він працював у Вроцлаві на будівництві.

Чоловік ввечері 30 липня 2021 року повертався з роботи. Перед тим працівники на роботі влаштували барбекю, на якому всі випивали. Випив і Дмитро Никифоренко, тож повертався додому п'яним.

На камерах помітно, що Дмитро хитався, проте пересувався сам. Українець разом з іншими трьома колегами сів у автобус. Вони вийшли раніше, а українець заснув у автобусі.

У крові Дмитра виявили 1,5 проміле алкоголю. Ба більше, він не був під наркотиками чи стимуляторами, як переконували польські правоохоронці.

Коли автобус приїхав, то жінка намагалась розбудити його, проте не вийшло. Дмитро міцно спав. Тож вона повідомила водію, що пасажир спить. Далі вже водій, який не міг розбудити Дмитра, зателефонував у швидку та поліцію. Поліція забрала Дмитра у витверезник.

Видання зазначає, що в автобусі Дмитро жодного разу не поводився агресивно, хоч про це заявляла поліція. Всупереч заявам правоохоронців, чоловік нікого не принижував, не поводився гучно чи непристойно, просто в якийсь момент заснув.

Правоохоронці написали у протоколі, що Дмитро був агресивним і нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно. Журналісти переконують, що нічого подібного в автобусі не було зафіксовано.

Що трапилось у витверезнику

Орієнтовно о 22:27 30 липня 2021 року Дмитра Никифоренка зняла камера, яка встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння.

Згідно з даними камер, Дмитра завели у приміщення у наручниках. Причини цього незрозумілі. Через декілька хвилин, згідно з камерами та свідченнями поліцейських, проти нього перед самим виходом з машини застосували сльозогінний газ. Адже на обличчі Дмитра видно свіжі сліди.

Вже о 22:41 Дмитра за руки та ноги четверо людей занесли у кімнату та поклали на ліжко. Після того його постійно утримували працівники витверезника та поліція. На нього тиснули табельним кийком, притискали до ліжка, завдавали ударів.

Дмитра знерухомили. Далі поліцейський навіть сів на спину українця.

Вже о 22:57 правоохоронці більше не тримали Дмитра – чоловік лежав й не рухався. За ним вже спостерігали троє поліцейських, два чоловіки та три жінки.

Далі йому розв'язали ноги та перевірили стан здоров'я. Опісля – поставили на підлогу та почали надавати першу допомогу. Через декілька хвилин марних дій покликали медиків. Проте й вони не змогли врятувати чоловіка.

Скриншоти видання з камер спостереження

Польські правоохоронці приховували смерть Дмитра Никифоренка. Рідним сказали, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття.

Справа Дмитра Никифоренка: основне