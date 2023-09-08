Назавжди залишилось 19: на фронті загинув військовий із Полтавщини
Джерело:Пирятинська громада
Поблизу Кліщіївки, що у Бахмутському районі, загинув український військовий Дмитро Алехно. Йому було лише 19 років.
Дмитро проживав у Полтавській області. Його серце зупинилось 2 вересня через ворожий мінометний обстріл.
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Що відомо про загиблого бійця
Хлопець народився 30 жовтня 2003 року в місті Пирятин, що на Полтавщині. У вересні 2010-го вступив до Козельщинського ліцею, а після його закінчення – до Регіонального центру професійно-технічної освіти міста Кременчук.
27 лютого 2023 року Дмитро пішов до лав ЗСУ. Він проходив навчання у центрі "Десна", а потім його відправили до військової частини А4010 (5-та окрема штурмова бригада), де служив розвідником 4-ї групи спеціальної розвідки розвідувального батальйону.
У воїна залишилися батько та старший брат, який також воює за Україну.
Загиблий захисник / фото Пирятинська громада
Болючі втрати України на війні
- На фронті загинув військовий з Одещини Євген Бончев. Його не стало під час виконання бойового завдання. Євген Бончев загинув 29 серпня цього року. Він проходив службу в 11 бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.
- Також під час повномасштабної війни загинув сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Воїн став першим, кому Володимир Зеленський офіційно присвоїв звання Героя України за деокупацію Херсона від російських загарбників.
- Окрім цього, на фронті загинув 21-річний захисник Олександр Наумов. Боєць був командиром 2 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.