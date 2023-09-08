Назавжди залишилось 19: на фронті загинув військовий із Полтавщини

Поблизу Кліщіївки, що у Бахмутському районі, загинув український військовий Дмитро Алехно. Йому було лише 19 років.

Дмитро проживав у Полтавській області. Його серце зупинилось 2 вересня через ворожий мінометний обстріл.

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Що відомо про загиблого бійця

Хлопець народився 30 жовтня 2003 року в місті Пирятин, що на Полтавщині. У вересні 2010-го вступив до Козельщинського ліцею, а після його закінчення – до Регіонального центру професійно-технічної освіти міста Кременчук.

27 лютого 2023 року Дмитро пішов до лав ЗСУ. Він проходив навчання у центрі "Десна", а потім його відправили до військової частини А4010 (5-та окрема штурмова бригада), де служив розвідником 4-ї групи спеціальної розвідки розвідувального батальйону.

У воїна залишилися батько та старший брат, який також воює за Україну.



Загиблий захисник / фото Пирятинська громада

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