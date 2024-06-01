"Найкраща вісточка у світі" для мами: викрадений журналіст Хилюк живий і чекає на звільнення
Джерело:УНІАН
Журналіст інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк, який був викрадений російськими військовими, живий і сподівається на звільнення з полону. Про це повідомив один з українців, якого вдалося повернути на Батьківщину з Росії.
Нагадаємо, що Дмитра Хилюка та його батька росіяни викрали у перші дні березня 2022 року. Через деякий час батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.
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Що розповів звільнений з полону захисник
У п'ятницю, 31 травня, Україні вдалося повернути 75 людей з російського полону. Один із звільнених захисників розповів, що Хилюк, якого викрали російські війська, живий і очікує на звільнення з полону.
Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І (він – 24 Канал) передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять,
– повідомив звільнений з полону захисник.
За словами матері Хилюка Галини, вона отримала "найкращу вісточку у світі".
"Почуття змішані: і невимовна радість, і сум, і тривога, і шок. Це по мені все видно... Два роки й три місяці нічого про дитину не знаю. А сьогодні якусь крупинку інформації дізналися. Малесеньку. Зовсім неконкретну. Але й то на серці трішки радісніше", – заявила вона.
Обмін полоненими 31 травня: кого вдалося повернути
- 31 травня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. В результаті цього обміну з російського полону вдалося повернути 75 осіб. Серед них – воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.
- Зокрема, з полону звільнили 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 захисників Маріуполя та "Азовсталі", а також українських військових, які потрапили в полон на різних напрямках фронту.
- Варто зазначити, що серед звільнених захисників немає нікого з військових-азовців, які вийшли за наказом у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі".