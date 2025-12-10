Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також У Києві сталася моторошна аварія: є постраждалі, міст Метро повністю перекрили для руху

Що відомо про смерть сина Каденюка?

За даними співробітників поліції, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці.

На місці працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

Також встановлено, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці,

– пояснили правоохоронці.

Також відомо, що напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції.

За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

За яких обставин знайшли тіло сина Каденюка?