Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про смерть сина Каденюка?
За даними співробітників поліції, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці.
На місці працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.
Також встановлено, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці,
– пояснили правоохоронці.
Також відомо, що напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції.
За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
За яких обставин знайшли тіло сина Каденюка?
Нагадаємо, 41-річного Дмитра Каденюка 10 грудня вранці виявила його мати, Віра Каденюк. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей.
Поліція тоді відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство.
На тілі Дмитра були численні рани, а в руці – ніж. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу з кимось.