В Алчевську загинув колаборант, коли намагався підключити вкрадений генератор, – соцмережі
У тимчасово окупованому Алчевську, що на Луганщині, загинув місцевий колаборант Дмитро Калюжний. Цей зрадник намагався включити крадений генератор, однак невдало.
Калюжний був так званим "начальником" підприємства "АлчевськТепло". Про смерть колаборанта пишуть у соцмережах, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу У Мелітополі вибухнуло авто: колаборант Зубарєв загинув, – джерела
Як загинув колаборант Дмитро Калюжний
За попередньою інформацією, Калюжний під час відключення світла поїхав додому й намагався запустити генератор, який викрав з підприємства "АлчевськТепло". Але внаслідок цього колаборанта вбив струм.
У соцмережах говорять про смерть Калюжного / Скриншот
До того ж смерть Калюжного підтвердили у компанії "Луганськгаз". Вони заявили, що помер нібито "справжній патріот вітчизни, хороший фахівець, якого поважали у колективі".
Як виглядав Дмитро Калюжний / фото "Луганськгаз"
Смерть інших зрадників України
- У Мелітополі зранку 3 квітня прогримів потужний вибух. Повідомляли, що вибухнув автомобіль одного зі зрадників. Пропагандисти вже заявили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав Максим Зубарєв, який обіймав посаду "голови" адміністрації селища Якимівка.
- Згодом джерела 24 Каналу повідомили, що колаборант загинув.
- Також у центрі Мелітополя 14 березня пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок цього загинув місцевий колаборант Іван Ткач.
- Минулого року у Кремінній окупанти і колаборанти вибухнули в мерії. Це сталося під час наради так званого "народного мера" зі зрадниками із силових структур.