В Алчевську загинув колаборант, коли намагався підключити вкрадений генератор, – соцмережі

У тимчасово окупованому Алчевську, що на Луганщині, загинув місцевий колаборант Дмитро Калюжний. Цей зрадник намагався включити крадений генератор, однак невдало.

Калюжний був так званим "начальником" підприємства "АлчевськТепло". Про смерть колаборанта пишуть у соцмережах, інформує 24 Канал.

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Як загинув колаборант Дмитро Калюжний

За попередньою інформацією, Калюжний під час відключення світла поїхав додому й намагався запустити генератор, який викрав з підприємства "АлчевськТепло". Але внаслідок цього колаборанта вбив струм.



У соцмережах говорять про смерть Калюжного / Скриншот

До того ж смерть Калюжного підтвердили у компанії "Луганськгаз". Вони заявили, що помер нібито "справжній патріот вітчизни, хороший фахівець, якого поважали у колективі".



Як виглядав Дмитро Калюжний / фото "Луганськгаз"

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