Зрозумів, що головне дожити до обміну, – захисник "Азовсталі" про теракт в Оленівці

Теракт в Оленівці, який вчинили російські військові у ніч на 29 липня 2022 року, забрав життя щонайменше 53 військових. Тим, кому вдалося вижити, із жахом згадують полон.

Про жахи та усвідомлення полону розповів Дмитро Козацький із позивним "Орест", передає 24 Канал. Нагадаємо, що з російського полону його вдалося повернути 22 вересня 2022 року

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Тиск на українських військових почався одразу

Дмитро розповів, що жорстоке ставлення росіян почалося з моменту, коли військові лише вийшли з "Азовсталі" та їх почали оглядати. До слова, присутність "Червоного хреста" під час виходу азовців була доволі умовною.

"Я чомусь думав, що "Червоний хрест" буде дивитися, щоб все було нормально. Але "Червоний хрест" зайшов і одразу у*бав (пішов – 24 Канал), як вони і завжди роблять, мовляв, ми нічого не бачимо", – наголосив "Орест".

Моральний та не лише тиск на українських військових продовжувався дорогою до Оленівки. Далі Дмитра з побратимом розподілили в інший барак, де були інші азовці, зокрема друзі Дмитра.

За словами "Ореста", він навіть не міг подумати, що може відбутися подібний теракт. Після трагедії в Оленівці сприйняття полону змінилося.

Я не втратив надію, просто мене був такий світогляд, що, може, нас і довше протримають, але головне просто дочекатись моменту виходу. Після теракту я зрозумів, що головне не дочекатися – головне дожити до обіду. Це ключова зміна у розумінні полону,

– розповів Дмитро Козацький.

Вбивство військових в Оленівці

Терористичний акт, який здійснили російські окупаційні війська у ніч на 29 липня 2022 року у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради проти українських військових — захисників "Азовсталі" в Маріуполі.

Внаслідок вибухів на території колишньої Волноваської виправної колонії № 120, де утримували українських захисників, підтверджено загибель 53 військових, понад 130 було поранено.

Великий обмін військовополоненими

У середу, 3 січня, відбувся наймасштабніший обмін полоненими. Кирило Буданов, як керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів, що додому з російського полону повернулися захисники острова Зміїний, Чорнобильської атомної станції, які ще з перших днів потрапили у полон ворога.

Повернути також вдалося захисників "Азовсталі", прикордонників, поліцейських, нацгвардійців та воїнів ЗСУ. Варто зазначити, що з ворожого полону звільнили останню дівчину-морпіха – бойова медикиня Галина Федишин.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– зауважив Кирило Буданов.

Усі звільнені військові у поганому стані. Майже всі захисники зазнали катувань російських окупантів. Тепер їх чекає тривале лікування й реабілітація.

Зауважимо, що Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що найближчим часом вдасться провести ще один обмін полоненими.