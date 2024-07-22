Кулеба поїде в Китай з офіційним візитом: які теми порушить міністр

Міністр закордонних справ України найближчим часом планує відвідати Китай. Дмитро Кулеба здійснить офіційний візит з 23 по 25 липня.

Глава МЗС відвідає Піднебесну на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї. З ним же Кулеба і матиме зустріч.

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Які теми порушуватиме Кулеба під час візиту в Китай

У МЗС України зазначили, що під час зустрічей і переговорів Київ і Пекін проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого та справедливого миру,

– зазначили у міністерстві.

На цей візит уже блискавично встигли відреагувати у Кремлі. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, висловлюючись про очікування від візиту глави МЗС України Кулеби до Китаю, сказав, що для них "головне наші відносини з Китаєм".

Зокрема, прихвостень Путіна підкреслив, що Москва має намір далі йти шляхом розвитку російсько-китайських відносин у всіх сферах.

До слова, Китай не брав участь у Саміті миру у Швейцарії, який відбувся 15 – 16 червня. Вже після завершення зустрічі представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не коментуватиме результати саміту, оскільки не брав там участі.