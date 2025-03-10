США покинули Європу та Україну – і це надовго, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати завершили свій історичний період присутності в Європі та Україні. Це може вплинути на підтримку України у війні з Росією.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для "STERNENKO". Колишній міністр закордонних справ України заявив, що історичний період американської присутності в Європі, який розпочався ще у 1917 році, поступово завершується.

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"Америка пішла з Європи і України"

За словами Кулеби, США прийшли до Європи у 1917 році, щоб допомогти Великій Британії та Франції. Відтоді Америка залишалася в Європі, впливаючи на її безпекову ситуацію та геополітичний баланс.

Пройшло століття, і вона з Європи пішла. І пішла з України. І боюсь, що навіть після Трампа вона швидко не повернеться,

– зазначив Кулеба.

Ексміністр натякнув на можливі зміни у міжнародній політиці США та їхній зменшений вплив на європейські справи. Це може позначитися і на підтримці України у війні з Росією, особливо з огляду на політичні процеси у Вашингтоні.

