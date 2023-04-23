Жодна країна так не прагне цього: Кулеба пояснив, що означає справжній мир для України

Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна перемогти у війні з путінським режимом. Якщо ж "винагородити" агресію Путіна, то у майбутньому існуватиме загроза для всієї Європи.

Таку думку міністр закордонних справ висловив у колонці для німецького видання. Окрім того, Кулеба пояснив, що означатиме справжній мир для України.

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"Майбутнє Європи вирішується в Україні"

Україна часто отримує пропозиції щодо "мирних переговорів" з Росією. Однак Кулеба вважає, що Путіна не можна "нагороджувати" за агресію, адже у такому випадку майбутнє Європи буде під загрозою. Саме тому Україна має перемогти у загарбницькій війні Росію, аби це було уроком для віх інших потенційних агресорів.

Окрім того, Кулеба пояснив, що країна прагне не тільки перемогти, а й досягти справжнього миру. По-перше, Україна має відновити міжнародно визнані кордони з Кримом. Безпека кримськотатарського народу – ознака справжнього миру.

По-друге, в Чорному морі мають бути не військові кораблі Росії, а зернові. Кулеба наголосив, що об’єднаний під верховенством права світ – це і є справжній мир.

Не буде справжнього миру ні для України, ні для решти світу, якщо Росія не понесе повної відповідальності за всі свої злочини, включно зі злочином агресії проти України та всіма наступними воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом,

– заявив Кулеба.

Україні пропонують мирні переговори з Росією