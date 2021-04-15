Демократія потребує захисту, – Кулеба відреагував на нові санкції США проти Росії

Президент США Джо Байден 15 квітня підписав указ про нові санкції проти Росії. Глава МЗС написав, що Україна вітає пакет санкцій США, які також засуджують ескалацію Росії та репресії в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема санкції Сполучені Штати Америки ввели проти 5 фізичних осіб та 3 організацій, які причетні до окупації Криму.

Важливо Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Реакція очільника МЗС

Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Україна також підтримує реакцію США на зловмисне втручання Росії у справи інших країн, зокрема у вибори в США.

Демократія потребує захисту,

– підсумував міністр.

Коротко про санкції США

До речі, Росія відреагувала на санкції – викликала на килим американського посла та пообіцяли важку розмову.