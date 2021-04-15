Демократія потребує захисту, – Кулеба відреагував на нові санкції США проти Росії

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Президент США Джо Байден 15 квітня підписав указ про нові санкції проти Росії. Глава МЗС написав, що Україна вітає пакет санкцій США, які також засуджують ескалацію Росії та репресії в тимчасово окупованому Криму.

Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Зокрема санкції Сполучені Штати Америки ввели проти 5 фізичних осіб та 3 організацій, які причетні до окупації Криму.

Важливо Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Реакція очільника МЗС

Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові,
– зауважив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Україна також підтримує реакцію США на зловмисне втручання Росії у справи інших країн, зокрема у вибори в США.

Демократія потребує захисту,
– підсумував міністр.

Коротко про санкції США

До речі, Росія відреагувала на санкції – викликала на килим американського посла та пообіцяли важку розмову.