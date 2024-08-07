Роботи дуже багато: яка мета Африканського турне Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба протягом 4 – 8 серпня здійснить четверте Африканське турне. Він планує відвідати 3 країни: Замбію, Малаві та Маврикій. Це дуже важливо, адже потрібно дізнатися про дії Китаю щодо нашої держави.

Тому Україні потрібно відвідувати, зокрема, Африку та доводити свою позицію. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Турне Кулеби дуже важливе

Валерій Клочок звернув увагу, що 29 липня спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідав Бразилію. Там держави заявили про погоджений спільний "мирний план" з політичного врегулювання "української кризи". Нібито його підтримує 110 країн.

У Кулеби дуже багато роботи. Об'їхати всі 110 країн, щоб переконатися, чи дійсно вони підтримали китайський "мирний план" та спробувати роз’яснити позицію країни. Я далекий від думки, що там розуміють природу війни Росії проти України, що тут відбувається. Турне Кулеби правильне з огляду на те, що та як сьогодні робить Китай, щоб припинити війну, що він пропонує Україні,

– зазначив він.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" припустив, що навряд чи вдасться суттєво переконати ці країни підтримувати Україну, але контакти із ними однозначно потрібні. Дуже важливо фіксувати свою присутність та доводити свою позицію.