Ніч переговорів: Лубінець розповів про результати зустрічі з російською омбудсменкою
Джерело:Дмитро Лубінець
Перемога України досягається не лише на полі бою. Омбудсмен Дмитро Лубінець провів переговори з російською колегою.
Перемовини з Тетяною Москальковою тривали всю ніч. Зустріч омбудсменів відбулась у рамках раніше досягнутих домовленостей.
Читайте також У Кремлі заявили, що не намагаються домовитися з Європою щодо мирного договору з Києвом
Про що говорили
Лубінець зазначив, що під час зустрічі омбудсмени обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями.
Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю,
– зазначив Лубінець.
Нагадаємо, що омбудсмени України та Росії зустрілися в Туреччині. Головним питанням, яке Лубінець мав обговорити з російською омбудсменкою – повернення додому українських захисників та захисниць.
Україна повертає своїх захисників додому
- 8 січня Україна повернула з полону ще 50 своїх захисників: 33 офіцерів та 17 рядових і сержантів.
- Україні вдалося повернути хлопців із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. Деякі з них потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, також там є захисники Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.
- Всі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.