Ніч переговорів: Лубінець розповів про результати зустрічі з російською омбудсменкою

Перемога України досягається не лише на полі бою. Омбудсмен Дмитро Лубінець провів переговори з російською колегою.

Перемовини з Тетяною Москальковою тривали всю ніч. Зустріч омбудсменів відбулась у рамках раніше досягнутих домовленостей.

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Про що говорили

Лубінець зазначив, що під час зустрічі омбудсмени обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями.

Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю,

– зазначив Лубінець.

Нагадаємо, що омбудсмени України та Росії зустрілися в Туреччині. Головним питанням, яке Лубінець мав обговорити з російською омбудсменкою – повернення додому українських захисників та захисниць.

Україна повертає своїх захисників додому