Заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв "привітав" Захід із прийдешнім Новим роком. Зробив він це у своїй звичній манері.

Ймовірно, під дією чогось міцного він зробив абсурдний прогноз на наступний рік.

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Загалом Медведєв склав список з 10 пунктів, серед яких:

нафта по 150 доларів,

газ по 5 тисяч доларів,

розпад Євросоюзу,

новий поділ Польщі,

захоплення Польщею та Угорщиною західних областей України,

"створення Четвертого рейху на базі Німеччини і сателітів, які долучилися до неї",

а також подальшу війну цього рейху з Францією.

Крім того, Медведєв прогнозує громадянську війну в США, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави, перемогу Ілона Маска на виборах і відмову від євро і долара як світових резервних валют. Як багато заборонених речовин вживав Медведєв, роблячи свій прогноз, залишається загадкою.

А, можливо, заступник голови Радбезу Росії просто посилено святкує свою нову посаду. Адже тепер колишній лідер Росії буде першим заступником військово-промислової комісії (ВПК), главою якої є сам Путін.

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