мєдведєв зібрався звільняти Україну: посіпака путіна написав допис про відродження СРСР

Заступник глави ради безпеки росії дмітрій мєдвєдєв закликав відновити Радянський Союз. Колишній президент росії поставив під сумнів незалежність України, Грузії та Казахстану.

росія націлилася на Україну, Грузію, Казахстан і Молдову

дмітрій мєдвєдєв опублікував декілька ностальгічних дописів у російській соцмережі "Вконтакте", в яких звинуватив Захід у знищенні СРСР, інформує 24 канал. Він цинічно написав, що всі народи, які колись заселяли територію СРСР, буцімто знову будуть жити разом у "дружбі та взаємопорозумінні".

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мєдвєдєв заявив, що росія розпочала рух щодо відродження СРСР, натякнувши на війну в Україні. Посіпака путіна зазначив, що буцімто "Русь знову стане єдиною" після "звільнення Києва та всіх територій малоросії".



мєдвєдєв закликав відновити / Фото tjournal

При цьому мєдвєдєв у дусі російської пропаганди написав, що росія "звільняє" від "націоналістів", які начебто вигадали українство.

Як натякнув експрезидент росії, після війни в Україні кремль планує чергову військову кампанію. З його слів можна зробити висновок, що біду варто чекати в Казахстані та Грузії.



Пропагандистський допис мєдвєдєва / Фото tjournal

У своїх дописав мєдвєдєв назвав Казахстан "штучною державою", де влада буцімто влаштувала "геноцид росіян". На істеричне переконання російського політика, у Казахстані начебто не буде порядку, "поки туди не прийдуть росіяни".

Більше того, мєдвєдєв написав, що буцімто єдиної Грузії не існувало. Він переконаний, що окуповані Північна та Південна Осетія, Абхазія та територія Грузії "можуть бути об'єднані лише у складі єдиної держави з росією".



Імперський допис мєдвєдєва / Фото tjournal

Окрім того, росія прямо натякає на те, що прагне анексувати невизнане Придністров'я. мєдвєдєв цинічно заявив, що росія матиме прямий кордон з ПМР після того, як буцімто "розгромить націоналістів" в Одесі.

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Варто зазначити, що це не перші погрози від дмітрія мєдвєдєва. Раніше російський політик заявляв про "судний день для України", якщо наша держава поверне окупований Крим.

У відповідь президент Володимир Зеленський сказав, що судний день чекає саме росію.

мєдвєдєв погрожує не тільки Україні, але й колективній безпеці. Він говорив, що санкції проти росії можуть стати приводом для економічної війни.

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