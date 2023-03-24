Черговий "вивих" Медведєва: експрезидент Росії зібрався "дійти до Львова"

Під час інтерв'ю російським пропагандистам путінський блазень Дмитро Медведєв розщедрився на цілу низку нісенітниць. Серед них була заява про те, що "друга армія світу, яка ледь дихає, дійде до Львова.

Про це повідомили російські ЗМІ. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував темпи та цілі так званої "спецоперації", передає 24 Канал.

Варте уваги Кремль вважає його божевільним, – Піонтковський назвав велику мрію Медведєва

Медведєв "дійде до Львова, якщо треба"

Експрезидент Росії заявив, що з України треба "викинути всіх іноземців та створити санітарну смугу, яка не дозволить застосовувати будь-які види зброї.

Якщо ж цього виявиться недостатньо, тоді приймати інші рішення – не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба дійти – значить треба йти до Києва, якщо до Львова – значить треба йти до Львова, щоб винищити цю заразу,

– видав Медведєв.

Говорити про терміни "спецоперації" Медведєв вважає недоречним – тут дуже багато факторів, оцінки ходу та термінів може давати верховний головнокомандувач. За його словами, російське керівництво хоче досягти всіх "цілей" у війні проти України. Медведєв це називає "захистом" територій.

Посіпака Путіна знову прокрутив ту саму пластинку і заявив, що Росія воює не з Україною, а з НАТО.

"Скажу лише одне, те, що і так очевидно: Росія воює не з Україною… наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО", – додав Медведєв.

Ядерні погрози Медведєва: коротко