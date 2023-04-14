"Передбачає" зникнення Польщі з карти світу: Медведєв видав нову порцію маразмів

14 квітня 2023, 18:43
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Експрезидент Росії Дмітрій Мєдвєдєв усе ніяк не може заспокоїтись. Цього разу під гарячу руку підпала Польща, яка, на його думку, може незабаром зникнути з карти світу.

Крім цього, заступник голоси радбезу Росії назвав польського прем'єра Матеуша Моравецького – тупоголовим. Про це Мєдвєдєв написав у своєму твіттері, передає 24 Канал

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Колишній президент Росії забув випити пігулки

Дмітірія Мєдвєдєва обурили слова прем'єр-міністра Польщі про те, що Україна має право вдарити по Росії. До того ж заступник голоси радбезу Росії здивований, як це так польську владу не хвилює війна НАТО проти Росії. Тому він вирішив діяти в традиційній російській манері – пригрозити Польщі й образити Матеуша Моравецького.

 Враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна точно зникне разом зі своїм дурним прем'єром,
– злісно сказав Мєдвєдєв.

Зверніть увагу! Приводом до заяви експрезидента Росії стало інтерв'ю польського прем'єра американському медіа NBC News, в якому він зазначив, що Україна має право на удари у відповідь по території Росії й такі дії не порушуватимуть жодних угод з союзниками.

Дмітрій Мєдвєдєв не вперше викладає скандальні заяви

  • 2 квітня Заступник голови ради безпеки Росії заявив, що, дивлячись на те, що коять український лідер та уряд щодо Києво-Печерської лаври, він особливо гостро зрозумів їхню "оскаженілість". Також він пригрозив українській владі "Божим судом".
  • Наприкінці березня під час інтерв'ю російським пропагандистам Дмітрій Мєдвєдєв розщедрився на цілу низку нісенітниць. Серед них була заява про те, що "друга армія світу" дійде до Львова.
Автор: Северин Трач