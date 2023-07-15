Диверсія проти Путіна: навіщо Пєсков видав дивні деталі зустрічі з Пригожиним

За два тижні після заколоту Пригожина Дмітрій Пєсков підтвердив, що Путін таки зустрічався у Кремлі з вагнерівцями. Цією заявою він вмить перекреслив усю десятиденну роботу свого боса з відновлення репутації.

Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, на кого тепер може працювати Пєсков.

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Деталі заяви

У своїй заяві Пєсков наголосив, що Путін зустрівся із 35 вагнерівцями і їхні перемовини тривали 3 години. За його словами, вони обговорювали "подальше працевлаштування" найманців і це дуже дивно, що такими питаннями займається президент, відзначив Шейтельман.

"Ще Пєсков сказав, що зміст зустрічі невідомий. Тобто 2 тижні потому прессекретарю президента не відомий зміст зустрічі. Його не придумали? Враження, що цей пресреліз складали на ходу. Багато випадкових деталей", – додав він.

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Але найцікавіше у цій історії – дата. Буцімто Путін приймав вагнерівців у Кремлі 29 червня. А за день до цього він вшановував ліквідованих ними ж російських військових.

"Путін після заколоту перші 10 днів демонстрував який він "крутий": записував відео, зустрічався з якимись дітьми, нагороджував військових, мовляв усе під контролем. Раптом приходить Пєсков і перекреслює усю цю роботу", – наголосив політтехнолог.

Новий бос Пєскова

Тож, одна заява Пєскова перекреслила 10 днів роботи Путіна з реабілітації своєї репутації. Він все перефарбував геть в інший колір. Це відверта "диверсія" проти бункерного очільника, придумати яку міг не Пєсков – він усього лиш виконавець.

Поведінка Пєскова останні 3 тижні свідчить, що він працює не на Путіна. Він виконує накази когось з Кремля. Цілком ймовірно, коли Путін під час заколоту самоліквідувався в невідому напрямку, Пєсков пішов шукати людей, вказівок і знайшов їх. Так і виконує їх, але не в інтересах Путіна, а у власних,

– припустив Михайло Шейтельман.

Заява Пєскова про Пригожина: основне